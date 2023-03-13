Танкистов ВСУ научили воевать на Leopard 2

Военные Вооруженных сил Украины завершили обучение по управлению боевым танком Leopard 2 в Испании и Германии. Как сообщают министерства обороны обеих стран, украинские военные «вернутся домой с очень хорошими знаниями» и будут «готовы к развертыванию» танков. Интенсивные тренировки танкистов продолжались несколько недель. Берлин и Мадрид уже пообещали Киеву прислать еще танков.

Курс подготовки украинских военнослужащих на танках Leopard 2 в Германии завершен. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

«После нескольких недель интенсивных тренировок в Германии украинские солдаты теперь готовы к развертыванию основного боевого танка Leopard 2», — говорится в материале.

Танкисты ВСУ занимались на тренажере-симуляторе, проходили боевую подготовку в полевых условиях, а также участвовали в конце курса в стрельбах боевыми снарядами. Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты тренируются с танками на полигоне в Мюнстере (земля Нижняя Саксония). Кроме «Леопардов» они осваивали и БМП Marder.

В сообщении газеты также утверждается, что ФРГ поставит Украине 18 танков Leopard 2A6. Как ожидается, на фронте немецкие танки с украинскими экипажами могут появиться уже в этом месяце.

Журнал Spiegel также со ссылкой на источники ранее отмечал, что танковые курсы для украинских солдат — «ускоренные» и займут всего 6-8 недель. Обычно на подготовку уходит несколько лет, говорится в материале.

Министерство обороны Испании также сообщило, что десятки украинских военных закончили четырехнедельные тренировки по управлению танками Leopard 2. Сообщение ведомства передает агентство Reuters.

Всего 40 танкистов и 15 специалистов-механиков ВСУ прошли обучение на военной базе в испанском городе Сарагоса. Минобороны королевства утверждает, что украинские военнослужащие вернутся домой «с очень хорошим знанием» танков Leopard 2.

Мадрид ранее заявлял, что намерен послать Украине после ремонта шесть танков Leopard 2A4, увеличив в будущем это число до 10 единиц.

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что около 1,2 тыс. украинских военных прошло обучение в ФРГ. Их учили обращаться с многочисленными боевыми системами НАТО.

«Только в Германии до сегодняшнего дня уже 1,2 тыс. солдат Украины прошли специальную подготовку по обращению с боевыми системами, будь то [реактивные системы залпового огня] Mars, [системы противоракетной обороны] Patriot...» — говорил глава немецкого Минобороны.

Тогда же Писториус добавил, что украинские военные учатся управлению танками Leopard. «Оружие без обучения никому не поможет», — указывал чиновник.

20 февраля Борис Писториус говорил, что до конца 2023 года в Германии обучат работе с боевыми системами немецкого производства около 3 тыс. военнослужащих украинской армии.

Ранее опрошенные ТАСС военные эксперты заявили, что переобучение украинских военных управлению немецкими и британскими танками Leopard 2 и Challenger 2 может занять годы. По их оценке, с большой долей вероятности в зоне боевых действий управлять ими будут иностранные экипажи.

Leopard 2 — немецкий основной танк. Разработка машины началась в 1970 году, первый прототип создали в 1972-м. С 1979 по 2015 год было произведено более 3200 танков этого типа. К 2017 году «Леопарды» в разных модификациях стояли на вооружении армий Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Сингапура, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции и Финляндии.