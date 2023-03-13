«Следов операторов не нашли». Что известно о появлении беспилотников над Новой Москвой

Над Новой Москвой за последние дни несколько раз заметили неизвестные летательные аппараты. В частности, три беспилотника кружили над военной частью Воздушно-космических войск, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону столицы. Что известно о появлении БПЛА над Новой Москвой – в материале «Газеты.Ru».

БПЛА над Новой Москвой

В Новой Москве заметили неизвестный летательный аппарат, который летел в сторону АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно информации журналистов, о светящемся объекте в воздушном пространстве сообщил наряд полиции, патрулировавший ночью район ТиНАО. Аппарат передвигался на небольшой высоте в сторону заправки, а затем вернулся обратно и улетел в направлении Михайлово-Ярцевского поселения.

Вскоре Telegram-канал Mash сообщил о трех беспилотниках, которые приблизительно за сутки до этого заметили в небе над военной частью Воздушно-космических войск в Новой Москве.

«Предварительно, БПЛА вели непрерывное наблюдение за частью <…> Квадрокоптеры подняли из лесополосы рядом с частью. Дроны держались высоты 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно. Часовой КПП и сотрудники — патрульные полицейские — заметили «птичек» и сообщили командованию», — говорится в сообщении.

В посте уточняется, что сотрудники правоохранительных органов обследовали лес, но следов операторов дрона не нашли.

Уточняется, что беспилотники были «солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями».

Источники канала также подтвердили, что в Новой Москве, недалеко от этой военной части, появился дрон, который летел в сторону АЗС «Татнефть» около поселения Краснопахорское.

Это не первые сообщения о появлении БПЛА в регионе. 10 марта Telegram-канал Shot сообщил, что в Новой Москве полицейские заметили четыре неопознанных летательных аппарата.

Согласно данным канала, около полуночи правоохранители увидели объекты в небе во время патрулирования территории ТиНАО недалеко от зоопарка «Планета обезьян».

«Объекты кружили на низкой высоте. На данный момент выясняется, что именно заметили правоохранители», — уточнили в сообщении.

Установка ПВО в столице

19 января в Telegram-каналах появились снимки, на которых видно, как российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» устанавливают на крыше комплекса строений Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве и нескольких других домах, в том числе на административном здании в Тетеринском переулке.

Комментируя журналистам информацию об установке на крыше российского военного ведомства и ряде других зданий Москвы системы ПВО «Панцирь-С», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал переадресовать вопрос Минобороны РФ.

«Здесь я хочу вас полностью переадресовать к Министерству обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности», — пояснил он.

Как пишет РБК, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» может быть размещен на гусеничном или колесном шасси, на прицепе или установлен стационарно. Он предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных. Комплекс также может вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника.

1 марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что российские корпорации могут самостоятельно закупить и поставить на свои объекты средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

«Ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые в общем-то производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе», — сказал парламентарий.

По его мнению, подобная практика может оказаться полезной не только во время военной спецоперации России на Украине, он считает, то это пригодилось бы и в рамках противодействия терроризму.

По словам Картаполова, военные средства ПВО сосредоточены на защите важных государственных объектов.

«Но у нас есть еще масса других важных объектов. Это нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, подстанции всех мастей, мосты, путепроводы, заводы. Можно долго их перечислять», — отметил депутат.

28 февраля неизвестный БПЛА упал рядом с забором газовой компрессорной станции в подмосковной Коломне. Как писали СМИ, дрон был начинен взрывчаткой. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, повреждений и пострадавших в результате инцидента не было.