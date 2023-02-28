«Неизвестно, кому принадлежит и почему упал». Что сообщается о беспилотнике в Подмосковье

Целью беспилотника, упавшего днем 28 февраля в Коломенском районе Московской области, мог быть объект гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что жертв и разрушений на земле нет, безопасности местных жителей ничего не угрожает. БПЛА упал рядом с забором газовой компрессорной станции. В министерстве энергетики региона проинформировали, что никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник днем, 28 февраля, беспилотник упал в Московской области, передал Telegram-канал Shot.

Как уточняется в публикации, беспилотный летательный аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе.

На месте происшествия работают экстренные службы и саперы, пострадавших нет. «Неизвестно, кому принадлежит разбившийся беспилотник и почему он упал. Предположительно, взрыва на месте падения не было зафиксировано», — говорится в сообщении.

Позднее инцидент прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, целью атаки предположительно был объект гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал.

Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В свою очередь, в министерстве энергетики региона проинформировали, что никаких чрезвычайных ситуаций в связи с падением беспилотника не произошло, передает ТАСС.

«Станция принадлежит «Газпрому». Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее

Напомним, минувшей ночью в Туапсе произошел пожар на нефтебазе. По данным городской администрации, его площадь составила 200 кв. м. Возгорание ликвидировали, обошлось без пострадавших, передает РИА Новости.

Очевидцы рассказали о взрывах, предшествовавших пожару, а в районе нефтебазы заметили беспилотник.

Как утверждает Shot, два беспилотника со взрывчаткой повредили здание бойлерной. «После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», — пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в районе нефтебазы был зафиксирован только один беспилотник.

«Был, но он не попал никуда», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотный летательный аппарат в районе нефтебазы этой ночью.

Также во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что на территории республики — в поселке Новом Гиагинского района — зафиксировали падение неустановленного летательного аппарата. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как заявили в Минобороны России, в ночь на 28 февраля ВСУ предприняли попытку применения БПЛА для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея.

Отмечается, что подразделениями радиоэлектронной борьбы украинские дроны были сбиты. Один упал в поле, другой, отклонившись от траектории, не повредил инфраструктуру.

Утром 28 февраля петербургский аэропорт Пулково временно закрылся в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта на расстоянии в 160-200 км от города. В воздух были подняты истребители, в 12:00 небо над регионом снова открыли. В Минобороны РФ позднее отчитались о проведении тренировки сил ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.