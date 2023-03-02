«Каждый из них подвергался насилию». Омбудсмен ЛНР рассказала о пытках в украинском плену

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российские военнослужащие в украинском плену подвергаются издевательствам и пыткам – им выбивали зубы, наносили побои и требовали, чтобы они признавались в любви к Украине. Согласно ее данным, в украинском лагере «Запад-1» пленные содержатся без теплой одежды и болеют.

«Издевательство ради издевательства»

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила РИА Новости, что в Луганск прибыла группа освобожденных из украинского плена военнослужащих 2-го Армейского корпуса республики. При этом они были освобождены еще 16 февраля.

По ее словам, вернувшиеся пленные уже дома с семьями, их осмотрели медики и «выявили основные заболевания». Но впереди им еще предстоят длительные реабилитация и лечение. Согласно данным омбудсмена, некоторые из освобожденных военных ЛНР еще не вернулись в Луганск, так как «ввиду серьезного полученного ущерба здоровью» лечатся на территории других субъектов России. При этом многие из военных лишились в украинском плену документов, теперь власти решают эту проблему.

«Многим из военных положена компенсация за вред здоровью, причиненный в плену. В этот раз – те же истории, те же рассказы. Есть люди с выбитыми зубами, практически у каждого легкие телесные повреждения. Они, безусловно, будут диагностированы судмедиками. Но уже понятно, что каждый из них подвергался насилию, причем не всегда это было с целью получения какой-то информации, представляющей интерес для украинских военных. Иногда это издевательство ради издевательства – начиная с украинских гимнов и песен и заканчивая «признаниями» в любви к Украине», — сказала Сердюкова.

16 февраля Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории из плена вернулся 101 российский военнослужащий.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — уточнили тогда в Telegram-канале ведомства.

Пытка холодом

Согласно данным Сердюковой, в украинском лагере «Запад-1» российских военнопленных содержат на холоде без теплой одежды.

«Весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных «Запад-1», они находятся, кроме ночного периода, на улице, им не разрешено заходить в помещение, присаживаться. В связи с чем их состояние здоровья ухудшается даже без применения пыток, так как организм не выдерживает такого температурного режима», — пояснила омбудсмен.

По ее словам, несколько дней назад состоялся прием гуманитарного груза от Международного Красного Креста — одежды для украинских военнопленных, находящихся на территории ЛНР. Сердюкова подчеркнула, что российскую сторону заверили, что ее военнослужащим в украинском плену «давно-давно переданы такие комплекты одежды». Но освобожденные из плена бойцы сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«То есть когда они (МККК. – «Газета.Ru») их посещают, наши военные находятся в теплой одежде. Возможно, украинские власти это делают в момент приезда МККК, но по факту, из рассказов наших военнослужащих, они ходят в осенних куртках или в той форме, в которой были пленены», — рассказала Сердюкова.

Она добавила, что освобожденных солдат уже снабдили теплой одеждой, которую предоставил 2-ой Армейский Корпус.

Согласно открытым источникам, колония «Запад-1» — это первый на Украине лагерь исключительно для военнопленных. В других регионах страны российских военных держат в обычных СИЗО и тюрьмах.

Статистика гибели и разрушений

Сердюкова также выступила на брифинге и сообщила, что за время конфликта в Донбассе на территории ЛНР погибли более 3,1 тысячи мирных жителей.

«С 2014 года до начала специальной военной операции до февраля 2022 года погибли 2269 мирных граждан, в том числе 35 детей. Получили ранения около восьми тысяч, в том числе 90 детей», — сказала она.

По ее словам, с февраля 2022 года на территории республики погибли более 900 человек, включая 21 ребенка, еще более 1,1 тысячи человек, в том числе 58 детей, получили ранения.

Согласно данным омбудсмена, в ЛНР с начала конфликта в 2014 году при обстрелах со стороны подконтрольной Киеву территории было разрушено более 45 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди уничтоженных зданий – дома, больницы, школы, магазины и другие учреждения.

При этом около 25 тысяч зданий были разрушены до февраля 2022 года, еще более 20 – после начала военной спецоперации России на Украине.