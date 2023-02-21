«Надо ставить более скромные цели». В Киеве опасаются сокращения помощи из Вашингтона

В Киеве растут опасения, что в администрации президента США есть те, кто будет рад использовать позицию республиканцев в конгрессе в качестве предлога для свертывания военной помощи. Так Вашингтон может попытаться побудить Киев согласиться на заключение некой «сделки» с Россией, сказал один из советников президента Украины изданию Politico на условиях анонимности. Президент США Джо Байден в ходе поездки в Киев 20 февраля пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Украинские власти опасаются, что США могут сократить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией. Об этом пишет европейская версия издания Politico, ссылаясь на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

«Я думаю, что и на Капитолийском холме [в конгрессе], и в администрации [президента США Джо Байдена] есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку [с Россией]»,

— полагает источник издания, пожелавший сохранить анонимность.

По данным Politico, опасения Киева состоят в том, что администрация президента может «использовать конгресс» в качестве предлога для свертывания военной поддержки, чтобы Украина «согласилась установить для себя более скромные военные цели». Ранее ряд СМИ и политических деятелей высказывали предположение, что палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, инициирует сокращение военной поддержки Киева.

Издание отмечает, что в январе 2023 года глава ЦРУ Уильям Бернс призвал Зеленского как можно скорее добиться каких-либо военных успехов, чтобы избежать уменьшения объемов военной помощи.

По словам советника украинского президента, такой сценарий может противоречить заявлениям Байдена, сделанным во время его визита в Киев 20 февраля, однако без достижения определенных военных целей даже эти обещания могут быть сорваны.

Что Байден пообещал Украине

Байден посетил Киев с необъявленным заранее визитом на поезде из Польши. Он пробыл в украинской столице около пяти часов, после чего вернулся назад.

В ходе визита Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским и подтвердил «приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», пообещав поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Американский президент также объявил о пакете военной помощи от США Киеву на сумму в $450 млн. В пакет войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin, ракеты для систем HIMARS, гаубицы и радары, но не дальнобойные вооружения, которые ранее просила Украина. Президент США признал, что впереди Украину ждут «очень тяжелые дни, недели и годы».

Зеленский высоко оценил визит американского лидера, назвав его проявлением поддержки для всех украинцев, а также одним из самых важных событий в истории отношений Киева и Вашингтона.

Возможное ограничение военной помощи

19 февраля Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом потребовал от Украины активизации действий на поле боя, чтобы «закрепить свои достижения и, возможно, нанести контрудар».

Вашингтон порекомендовал властям Украины готовиться к наступлению сейчас, пока оружие и помощь от западных союзников «текут свободно». По данным газеты, в администрации США опасаются, что помощь Украине со стороны европейских стран вскоре может стать ограниченной.

В то же время, указывает Politico, администрация Байдена считает, что финансирование, которое Конгресс одобрил в конце 2022 года, должно поддерживать Украину на протяжении большей части 2023 года.

Американские законодатели, поддерживающие действия Украины, выразили уверенность, что обе палаты Конгресса продолжат помогать Киеву.

«Подавляющее большинство конгресса — как демократы, так и республиканцы — по-прежнему придерживаются мнения о необходимости оказания помощи Украине, потому что мы знаем, что произойдет, если Украина падет», — сказала сенатор Жанна Шахин.

И хотя в палате представителей есть небольшая, но растущая фракция республиканцев, ставящих под сомнение необходимость финансирования Украины, большинство членов Республиканской партии в конгрессе одобряют политику Байдена на этом направлении.

«Он хорошо увязал наши национальные интересы с борьбой и тем, что для мира хорошо, если Россия не добьется успеха», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Politico пишет, что в американской администрации обещают не давить на Украину с целью проведения переговоров с Россией. При этом, по данным газеты, некоторые дипломаты предполагают, что Москва и Киев могут заключить сделку по восстановлению границ на момент до начала военной операции: Украина вернет себе территорию на востоке и юге, а Россия сохранит Крым.