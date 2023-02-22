«Безопасных мест в Донбассе не останется». Киев получит дальнобойные бомбы JDAM-ER

США решили поставить Украине модифицированные бомбы JDAM-ER с GPS-наведением и дальностью действия до 72 км, пишет Bloomberg. В Донецкой народной республике опасаются, что, когда Киев получит эти дальнобойные бомбы, безопасных мест на территории ДНР и ЛНР не останется.

Дальнобойные JDAM-ER

США решили предоставить Украине дальнобойные бомбы JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) с GPS-наведением, пишет агентство Bloomberg. В статье также говорится, что бомбу, которая может поражать цели на расстоянии 45 миль (около 72 км), изготовила компания Boeing Co.

«Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию Joint Direct Attack Munition, заявив только, что отправит «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета стоимостью $1,85 млрд, объявленного 21 декабря. Но два человека, знакомые с этим вопросом, подтвердили, что это оружие — JDAM увеличенной дальности, известное как JDAM-ER», — рассказали авторы материала, уточнив, что источники агентства пожелали остаться анонимными.

Журналисты напомнили, что слова представителя Пентагона Келли Флинн о том, что США не будут идентифицировать боеприпас из-за оперативной безопасности. По данным издания, комплекты JDAM используются ВВС и ВМС США и были проданы в более чем 26 стран.

«JDAM-ER может устанавливаться на неуправляемые бомбы весом от 500 до 2000 фунтов (от приблизительно 226 кг до 907 кг). После сброса у бомбы раскрываются крылья, что позволяет ей пролететь до 45 миль (72 км) и утроить дальность действия оригинального оружия. Дальнобойная бомба JDAM была разработана в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии», — говорится в статье.

Поддержка контрнаступления Украины

Специалист по системам ВВС и президент IRIS Independent Research Ребекка Грант сказала авторам материала, что комплекты с увеличенной дальностью действия «значительно увеличат высокоточную огневую мощь, используя доступные запасы боеприпасов».

«Держу пари, что это одно из ускоренных предложений, выдвинутых заместителем министра (обороны США – «Газета.Ru») по закупкам (и снабжению – «Газета.Ru») Уильямом Лапланте», — предположила она.

По ее словам, JDAM-ER могут быть использованы «для атаки на российские линии фронта или их тыловые районы второго эшелона на Украине». Грант также предположила, что бомбы начнут применять, когда «Украина захочет продвинуться вперед».

В статье говорится, что 20 января компания Boeing получила от ВВС заказ на сумму $40,5 млн по контракту JDAM. По данным агентства, работа должна быть завершена к 30 июня этого года.

По мнению авторов материала, США и Украина «разработали метод, с помощью которого истребители советской эпохи, которыми управляет Украина, могут программировать и запускать JDAM-ER».

Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию Bloomberg о поставках Киеву комплектов JDAM-ER.

«Мы пока не сталкивались с этими боеприпасами. Но если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется», — подчеркнул он.

Накануне, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше» российские войска будут «вынуждены отодвигать угрозу» от границ РФ. По мнению главы государства, эта мера естественна.

Удар по Крыму

1 февраля агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большей дальности.

В частности, по данным агентства, США решили передать Киеву «бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км)». Авторы материала отметили, что это может позволить Украине поражать цели, которые до этого были вне досягаемости, и «помочь ей продолжать свои контратаки, еще больше подрывая позиции России в тылу».

При этом источники Reuters подчеркнули, что Соединенные Штаты отклонили запросы Украины на поставку ракет ATACMS дальностью 185 миль (297 км).

Еще 23 января председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол призывал передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия для ударов по Крыму, где «находятся иранские беспилотники».