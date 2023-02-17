«Законные цели»: США поддержали удары Украины по Крыму

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что военные объекты России на территории Крыма являются легитимными целями для Украины. Однако она подчеркнула, что, прежде чем заниматься полуостровом, Киеву нужно вернуть другие «значительные территории». В посольстве РФ в США восприняли высказывание Нуланд как подтверждение того, что Вашингтон непосредственно вовлечен в конфликт на Украине.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в ходе конференции в Фонде Карнеги, что США поддерживают удары ВСУ по военным объектам России.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», – сказала она, имея в виду военные объекты в Крыму.

«Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», – считает Нуланд. Она утверждает, что «это часть обеспечения прочного сдерживания [России]».

Ведущий дискуссии – отставной дипломат США, а ныне старший научный сотрудник Фонда Карнеги Эрон Дэвид Миллер – отметил, что для Москвы удары по Крыму – это «красная линия».

«Я не буду предполагать, где украинцы решат воевать. Или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мы считаем Крым Украиной», – сказала на это замгоссекретаря США.

На вопрос о том, совпадают ли цели Вашингтона с намерением Киева вернуть территории, в том числе Крым, Нуланд ответила утвердительно.

Но, добавила Нуланд, Киеву сначала нужно вернуть «значительные территории» перед тем, как перейти к крымскому вопросу.

«И именно на этом они сейчас сосредоточены», – утверждает замгоссекретаря. Она в очередной раз указала, что США «никогда не признавали российскую власть над Крымом».

В российском посольстве в США заявили, что позиция, высказанная Нуланд, является подтверждением того, что Вашингтон непосредственно вовлечен в конфликт.

«Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну. Самое главное, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия», – говорится в комментарии пресс-секретаря дипмиссии Игоря Гиренко.

Он обратил внимание на поставки Киеву современных комплектов вооружений, «которые используются для поражения российских регионов».

«Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты», – подчеркнул дипломат.

По его словам, «натравливание» Киева на Крым равносильно «подталкиванию его к атаке на Москву или Владивосток».

Гиренко добавил, что Россия «расценивает подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов» по отношению к РФ. Он предупредил, что «попытки Вашингтона использовать украинцев для нанесения нам стратегического поражения обречены на провал».

Неделей ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что американские власти не будут против нанесения Украиной ударов по Крыму.

«У Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории. При условии, что Украина видит оперативную ценность в нанесении ударов по российским силам на украинской территории, <...> у США нет возражений, мы не стремимся ограничить украинские военные операции, [направленные на] достижение их целей», – сказала Уолландер.

28 января советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что «очень мощное число» военных объектов находится на территории Крыма. Украина ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, которые «позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады», добавил Подоляк.

Вместе с тем Украина гарантирует, что не будет атаковать российские регионы, кроме тех, которые считает «своими временно оккупированными территориями». Об этом 2 февраля заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Киев добивается от партнеров поставок дальнобойных ракет с радиусом действия до 300 км.

На следующий день, 3 февраля, США объявили о новом пакете военной поддержки на сумму в $2,175 млрд. В него, помимо прочего, входят бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км, объявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что предоставление запускаемых с земли бомб малого диаметра GLSDB «даст возможность наносить удары большей дальности».

Один из журналистов, присутствовавших на мероприятии, отметил, что эти ракеты могут достать до Крыма. Он спросил у Райдера, говорит ли это о том, что Вашингтон решил поставить это оружие с целью удара по полуострову. «Когда речь идет о планах Украины и ее операциях, то, конечно же, это их решение», – ответил представитель Пентагона.

4 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, что в случае ударов Киева по Крыму «никаких переговоров не будет». По его словам, в ответ Россия нанесет «удары возмездия». «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», – предупредил он, подчеркнув, что ответ Москвы «может быть любым».

Медведев уточнил, что решение будет приниматься в зависимости от характера угроз «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания». Он заверил, что ответ будет «быстрым, жестким и убедительным».

Осенью прошлого года уже был инцидент, связанный с Крымом. Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны рядом проезжающего поезда, обрушились два пролета автомобильного полотна моста. Погибли четыре человека. Российские спецслужбы утверждают, что организаторами произошедшего стали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Непосредственное отношение к теракту имеют 12 человек, заявили в СК.

После этого ЧП Россия стала наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.