«Все началось в Крыму, и все закончится там». Чего ждет от России глава военной разведки Украины

Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что ВСУ необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть Крым в состав Украины к лету. Он также предупредил, что в России будут совершаться теракты до тех пор, пока не будет восстановлена целостность Украины. При этом глава разведки не взял на себя ответственность за подрыв Крымского моста и атаки беспилотников на авиабазу Энгельс.

«Возвращение» Крыма

Глава военной разведки Украины Буданов дал интервью газете The Washington Post, в котором рассказал, как предупреждал власти своей страны о скором начале военной спецоперации России. Он «поставил на карту свою карьеру», одним из немногих настаивая, что «Россия собирается атаковать и попытаться захватить столицу Киев», отмечает издание.

«Одиннадцать месяцев спустя слова 37-летнего Буданова имеют серьезный вес в глазах президента Владимира Зеленского и других людей в Киеве. В украинских политических кругах его уважают как единственного человека — наряду с американской и британской разведками — который за несколько месяцев правильно предупредил, что планирует Россия», — говорится в статье.

Делая прогноз на 2023 год, Буданов заявил, что Россия «сосредоточится на оккупации большей территории в восточных районах Донецкой и Луганской областей». По его мнению, войска РФ, дислоцированные к северу от Украины, в Белоруссии, не пойдут в наступление и находятся там для «попытки отвлечь и разделить войска Киева».

«Мы должны сделать все, чтобы гарантировать, что Крым вернется домой к лету», — подчеркнул глава военной разведки Украины.

Он также не думает, что «проникновение украинских войск в Крым» может «спровоцировать президента России Владимира Путина на применение ядерного оружия».

«Это неправда. И Крым будет возвращен нам. Я скажу вам больше: все началось в Крыму в 2014 году, и все это закончится там <...> Это тактика запугивания. Россия — это страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к краху России. И они это очень хорошо знают», — сказал он.

По данным Буданова, примерно 326 000 российских военнослужащих сейчас воюют на Украине. Он также сообщил, что у России осталось всего 9% от ее запасов ракет дальнего радиуса действия «Калибр».

Террористические атаки

Согласно одной из версий, Буданов был виновником и взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Однако украинские официальные лица, включая Буданова, публично не взяли на себя ответственность за эту атаку.

Во время интервью Буданов не взял на себя и ответственность за две атаки беспилотников на российскую авиабазу Энгельс в Саратове в декабре 2022 года.

В статье говорится, что операции на чужой территории «технически подпадают под компетенцию Буданова». Хотя в интервью он не подтвердил, что его спецназ стоял за ударами, глава украинской разведки заявил, что «следует ожидать большего» и что на территории РФ есть украинские агенты.

«Это разрушило их иллюзии безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотники. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы», — пообещал Буданов.

По его словам, внутри РФ «действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой».

«И мы поддерживаем таких людей», — заключил он.