Минобороны сохранило отсрочку для отцов троих детей

Директива об отсрочке от призыва для отцов троих детей младше 16 лет по-прежнему действует, заверил депутат Андрей Картаполов. Ранее в СМИ тиражировалась информация о том, что соответствующий пункт законодательства будет отменен. В Госдуме сейчас рассматривают более 20 законопроектов, связанных с частичной мобилизацией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что директива об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет продолжает действовать.

«Комитет по обороне получил официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили», — сообщил Картаполов со ссылкой на письмо от Минобороны.

По словам парламентария, на согласовании в Госдуме сейчас находятся более 20 законопроектов. В первую очередь решают вопрос по семьям с детьми-инвалидами.

«Популизм неуместен»

Ранее депутат Госдумы Нина Останина со ссылкой на члена СПЧ Ирину Киркору заявила, что отсрочка для отцов троих детей больше не действует. Она уточнила, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря.

Картаполов посоветовал Останиной «заняться реальными делами», а не размещать в социальных сетях неправильную информацию.

«В этом вопросе считаю популизм неуместен. Работа с правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается, решение по ним будет приниматься с учетом позиции всех заинтересованных органов государственной власти, так как вопрос касается основ обороноспособности государства», — отметил он.

Отсрочка многодетным

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Право на отсрочку изначально имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении.

19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все многодетные отцы, у которых три ребенка или больше, освобождены от мобилизации. Почти 10 тыс. призывников отправили тогда обратно к семьям.

Право на отсрочку также имеют женщины с одним ребенком или более, а также отцы-одиночки. Кроме того, отсрочка действует для тех, у кого на попечительстве находится несовершеннолетний родной брат и/или несовершеннолетняя родная сестра.

В середине января некоторые Telegram-каналы начали писать, что пункт директивы Генштаба об отсрочке прекратил действовать. Позже секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по вопросам спецоперации, эту информацию опроверг и заявил о необходимости «прекратить все спекуляции на эту тему».

Отсрочка для IT-специалистов

23 января через портал госуслуг начали принимать заявки на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов. В этот раз изменились правила подачи заявлений — информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. В случае, если у него нет личного кабинета на «Госуслугах» или он не отправил свои данные, работодатель может внести его в список самостоятельно.

Прием заявок завершится 6 февраля. Решения об отсрочке будут приниматься с 1 апреля по 15 июля.

Также отсрочку должны получить все доктора и кандидаты наук в университетах.