Военная операция на Украине. День 341-й

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Путин в ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала военных действий на Украине, сообщил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — приводит слова политика ТАСС.

Джонсон добавил, что он «предупредил Путина, что начало войны обернется полной катастрофой», приведет к западным санкциям против РФ и приближению НАТО к российским границам, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Кроме того, отметил британский политики, вступление Украины в НАТО «было маловероятным», потому что против были Германия и Франция.