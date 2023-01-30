Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 341-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — день 341-й

close
100%
Андрей Рубцов/ТАСС
Министр обороны Украины Алексей Резников планирует начать применение немецких и американских танков весной. Экс-премьер Британии Борис Джонсон рассказал о напряженном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в канун начала СВО. В российском МИДе заявили, что для переговоров по Украине сейчас «нет весомых предпосылок». ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР ракетами из HIMARS. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:52

Поселок Широкая Балка на западе Горловки остался без электроэнергии в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил горловский мэр Иван Приходько.

8:46

США хотят получить от Украины титан, необходимый им в военной промышленности — журнал Newsweek

8:42

РФ и США продолжат переговоры по обмену заключенными, но такой сверхчувствительный вопрос «любит тишину», заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его мнению, вряд ли существуют реалистичные варианты обмена заключенными с США по формуле «всех на всех».

8:37

8:30

Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении — РИА Новости

8:25

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил газете «Известия», что предпосылки для переговоров по урегулированию на Украине сейчас отсутствуют, поскольку для дипломатии нужна политическая воля, которой нет у Киева и его западных кураторов.

8:23

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра — ТАСС со ссылкой на власти ДНР

8:14

8:10

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о двух выпущенных ВСУ ракетах из РСЗО HIMARS по Алчевску.

close
100%

Запуск ракеты PrSM ракетным комплексом HIMARS

Lockheed Martin
8:05

Путин в ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала военных действий на Украине, сообщил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — приводит слова политика ТАСС.

Джонсон добавил, что он «предупредил Путина, что начало войны обернется полной катастрофой», приведет к западным санкциям против РФ и приближению НАТО к российским границам, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Кроме того, отметил британский политики, вступление Украины в НАТО «было маловероятным», потому что против были Германия и Франция.

close
100%

Владимир Путин и Борис Джонсон

РИА «Новости»/Reuters
8:01

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев надеется начать использование танков Leopard 2 и M1 Abrams уже весной 2023 года — ТАСС

Кроме того, по его словам, в ВСУ будут сформированы два танковых батальона «для продолжения контрнаступления».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Он сразу был мастером». Умер «отец» кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук
На 82-м году жизни скончался художник-постановщик Назарук, создавший образ кота Леопольда
Георгий Бовт
Не виноватые они. Он сам пришел
О том, как демократические институты проложили путь к катастрофе в Германии в 1933-м
«Швеция будет шокирована». Эрдоган намекнул на отказ по вступлению новых стран в НАТО
Эрдоган допустил шокирующее решение Турции о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
WP: США передаст свои танки Украине не раньше конца этого года
Джонсон раскрыл подробности о своем разговоре с Путиным перед началом СВО
Марочко заявил, что Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска
Эрдоган усомнился в квалификации Макрона
Новости и материалы
Воздушная тревога объявлена на юге Украины
В МИД допустили прекращение действия договора с США по контролю над вооружениями
Быстров об игре Кварацхелии за «Наполи»: видно, что Хвича кайфует
Умерла исполнившая Уэнсдэй Аддамс в сериале 60-х Лиза Лоринг
В TPAO заявили, что Турция намерена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года
Директор Australian Open высказался об инциденте с участием отца Джоковича
Дочь пародиста Пескова с весом 38 кг опровергла слухи об анорексии
Замглавы МИД РФ Рябков: Россия остается приверженной ДСНВ
Россиян предостерегли от онлайн-покупок после перехода по рекламному баннеру
В Красноярске эвакуировали учеников школы
Das Erste: экономика Германии может оказаться в многолетней фазе «слабого роста»
У Анастасии Волочковой случилась паническая атака во время сдачи крови
В Омске кондуктор отказалась принимать льготную карту школьника из-за наклейки на ней
Украинские власти заявили о сложной ситуации с электроснабжением в Одессе
Марочко сообщил, что медик из США пострадал при взрыве в ходе утилизации вещей военных ВСУ
Федерация баскетбола Украины пригрозила бойкотом отбора на Игры-2024 из-за допуска россиян
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными
Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом
Все новости
Певица Ирина Ортман: сейчас народ не готов воспринимать в творчестве упоминание об Украине
Ирина Ортман рассказала о группе «Тутси», конфликте с Настей Крайновой и муже-офицере
Тест: кто автор этого стихотворения о зиме
Ответьте на восемь вопросов, с которыми справится любой школьник
«Сложно, но контролируемо». В Минобороны Украины рассказали об обстановке в Донбассе
Глава Минобороны Украины Резников заявил о тяжелой военной ситуации на востоке страны
«Ирану передали послание». Кто может стоять за атакой на военный завод в Исфахане
Al-Arabiya утверждает о причастности США к ударам беспилотников по складу ракет в Иране
Канцлер ФРГ Шольц пообещал не допустить конфликта России и НАТО
И назвал условием прекращения конфликта на Украине вывод российских войск
«Мы живем в океане вирусов»: могут ли грипп и ветрянка спровоцировать деменцию
Невролог Чудинская объяснила, как грипп может быть связан с деменцией
Умер Том Верлен — легенда панк-рока и бывший партнер Патти Смит
«Упал прямо в двух метрах от подъезда». Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Телеведущий Николай Дроздов оказался в реанимации с переломами восьми ребер
«Тела нашли лежащими в обнимку». Все, что известно об убийстве семьи на севере Москвы
В Москве мужчина зарезал бывшую жену и сына, а затем покончил с собой
Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах в пяти провинциях
Минобороны Ирана сообщило об атаке дронов на склад боеприпасов в городе Исфахан
Военная операция на Украине. День 340-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 340-й день
Выложила эротическую фотосеcсию в социальной сети и услышала от мужа и коллег, что я «проститутка»
Организатор праздников из Архангельска — о ханжестве близких
«Барьер на мат снят, он слышен везде»: как бороться с привычкой детей материться
Психолог Овчаренко объяснила привычку подростков ругаться матом желанием выразить раздражение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть