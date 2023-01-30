Военная операция на Украине. День 341-й

Поселок Широкая Балка на западе Горловки остался без электроэнергии в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил горловский мэр Иван Приходько.
РФ и США продолжат переговоры по обмену заключенными, но такой сверхчувствительный вопрос «любит тишину», заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его мнению, вряд ли существуют реалистичные варианты обмена заключенными с США по формуле «всех на всех».
Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении — РИА Новости
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил газете «Известия», что предпосылки для переговоров по урегулированию на Украине сейчас отсутствуют, поскольку для дипломатии нужна политическая воля, которой нет у Киева и его западных кураторов.
В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о двух выпущенных ВСУ ракетах из РСЗО HIMARS по Алчевску.
Запуск ракеты PrSM ракетным комплексом HIMARSLockheed Martin
Путин в ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала военных действий на Украине, сообщил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — приводит слова политика ТАСС.
Джонсон добавил, что он «предупредил Путина, что начало войны обернется полной катастрофой», приведет к западным санкциям против РФ и приближению НАТО к российским границам, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Кроме того, отметил британский политики, вступление Украины в НАТО «было маловероятным», потому что против были Германия и Франция.
Владимир Путин и Борис ДжонсонРИА «Новости»/Reuters
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев надеется начать использование танков Leopard 2 и M1 Abrams уже весной 2023 года — ТАСС
Кроме того, по его словам, в ВСУ будут сформированы два танковых батальона «для продолжения контрнаступления».