Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах в пяти провинциях

Поздним вечером 28 января на оборонном заводе в иранском городе Исфахан произошли взрывы. Министерство обороны Ирана заявило, что это была «неудачная атака» беспилотников. Официально ответственность за нападение никто на себя не взял, однако иранские СМИ писали о взрывах как минимум в пяти провинциях. Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные «израильские СМИ», сообщил о начале военной операции Израиля против Ирана.

Мощный взрыв произошел на складе с боеприпасами в иранском городе Исфахан, в центральной части республики 28 января около 23:30 по местному времени, сообщило агентство IRNA.

«В северном районе города Исфахан раздался взрыв», — написало агентство. Данные подтвердили местные власти.

По словам заместителя губернатора провинции, «страшный звук был связан со взрывом в одном из центров Минобороны». «Пострадавших в результате инцидента нет, причина и ущерб устанавливаются», — уточнил он.

Позднее в Минобороны Ирана рассказали, что взрыв в одном из центров производства боеприпасов министерства обороны произошел из-за атаки беспилотников. Ее совершили три дрона.

«Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», — сообщили в военном ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что «безуспешная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше мастерской». В то же время агентство Tasnim со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что «в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов погибли по меньшей мере два человека», но не приводит дополнительных подробностей.

Военные не стали сообщать, кого Иран считает виновным в нападении.

Исфахан является одним из крупнейших городов Ирана, третий по количеству населения. Исфахан — одна из древних столиц Ирана, крупный промышленный и культурный центр. В городе также находится экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива.

Редактор телеканала Al Arabiya и эксперт по Ирану Масуд Альфак написал в Twitter, что Исфахан «является ключевой точкой военной промышленности Ирана и включает в себя важнейшие ядерные объекты»

Официально неподтвержденные атаки

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили об атаках как минимум в пяти провинциях — Западном Азербайджане, Восточном Азербайджане, Исфахане, Карадже и Хамадане. Местные жители в соцсетях публиковали видео из разных городов страны, на которых видны яркие вспышки и охваченные огнем здания.

Издание Iran International со ссылкой на сообщения в соцсетях сообщило о неподтвержденных взрывах в Тегеране — на северо-западе столицы. Также, со ссылкой на агентство Fars, СМИ написало о пожаре на предприятии недалеко от Тебриза, которое якобы имеет отношение к Корпусу стражей исламской революции.

Взрыв произошел также на северо-западе Ирана — на предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр в провинции Восточный Азербайджан, написало агентство Tasnim. Этот регион находится недалеко от провинции Западный Азербайджан, где вечером произошло землетрясение магнитудой 5,9. В социальных сетях очевидцы публиковали фотографии с разрушенными домами. Из-за землетрясения два человека погибли, не меньше 664 пострадали.

Однако нет данных о том, мог ли взрыв быть связан с землетрясением.

Причастность Израиля

Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные «израильские СМИ», сообщил, что Израиль провел военную операцию против Ирана.

По данным Al Arabiya, беспилотники нанесли удары по иранскому заводу в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Телеканал предполагает, что целью Израиля было уничтожение военной инфраструктуры.

Ранее власти Израиля предупреждали, что примут меры военного характера, если дипломатические усилия не смогут сдержать развитие ядерной программы Ирана.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление в связи с террористическими актами в Иерусалиме. Он пообещал «сильный, быстрый и точный» ответ на теракты. «Сегодня ночью мы решили атаковать террористические организации. Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто хочет нам навредить, тому и мы навредим», — говорил премьер-министр.

Тем не менее официальных сообщений о причастности Израиля к атакам на объекты в Иране до сих пор не поступало ни со стороны Тегерана, ни от израильских властей.