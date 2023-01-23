«Не решают проблему, но мотивируют». Зеленский заявил, что Украине мало западных танков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача Киеву нескольких десятков западных танков «не решит проблему», так как у России бронированных машин гораздо больше. По его словам, при этом своей готовностью поставить танки западные страны мотивируют украинских военнослужащих сражаться.

«Очень важная вещь»

Владимир Зеленский сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD, что передача Украине нескольких десятков западных танков не поможет переломить ход боевых действий.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50, не решает проблему», — подчеркнул президент Украины.

При этом он отметил, что заявления нескольких стран о готовности передать свои танки Киеву «делают очень-очень важную вещь» – мотивируют украинских «воинов сражаться».

«Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все. У меня есть 100 танков – возьми все. У меня есть один танк – на, я его тебе отдаю», — пояснил Зеленский.

Леопардовый вопрос

20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, на которой обсуждалась дальнейшая военная помощь Киеву. По ее итогам министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что участники еще не приняли никакого решения о поставке запрашиваемых Украиной немецких танков Leopard-2.

При этом некоторые страны, у которых на вооружении есть немецкие «леопарды», заявили о своей готовности передать их Киеву. В частности, 19 января министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна готова оплатить поставки.

В интервью Bloomberg она напомнила, что Нидерланды уже заплатили за отправку Украине танков T-72 из Чехии. Оллонгрен отметила, что королевство готово сделать то же и в случае с Leopard.

«Это определенно то, что мы хотели бы сделать», — подчеркнула министр.

О готовности поставить Киеву «Леопарды» также заявляли представители Польши и Финляндии.

Накануне стало известно, что страны Запада смогут поставить Украине гораздо меньше танков Leopard, чем она просит. Журналисты итальянской газеты Quotidiano Nazionale подсчитали, что к весне Киев может получить от 33 до 73 единиц бронетехники, а к началу лета – 87 танков, что «намного меньше, чем 300, запрашиваемых Украиной».

По информации издания, Украина может получить 22 танка Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 непосредственно от производителя, но только в конце 2023 года - начале 2024-го.

В статье также говорилось, что в перспективе от Германии Киев, вероятно, мог бы получить 19 танков Leopard-2, от Польши — 14, а от Финляндии – 10. Еще 40 единиц могли бы предоставить Нидерланды. По данным Quotidiano Nazionale, к поставкам также могут присоединиться Дания и Португалия.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала LCI заявила, что, если Польша поставит танки Leopard Украине, ФРГ «не будет возражать».

По ее словам, «на данный момент этот вопрос не был задан» властями Польши, которые должны сделать официальный запрос в Берлин. Но окончательное решение, тем не менее, остается за Олафом Шольцем, отметила министр.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ARD не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard Украине.

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», — сообщил он, отметив необходимость взвесить последствия как положительного, так и отрицательного решения.

Танковая поддержка

18 января глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил, что королевство поставит Украине более 200 единиц боевой техники и 14 танков Challenger 2.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал он.

Кроме того, марокканская армия передала Киеву около 20 танков Т-72Б, которые отремонтировали и модернизировали в Чехии.

Однако США пока так и не решились поставить Украине свои танки Abrams. 19 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объяснила, что Соединенные Штаты пока не видят смысла в их передаче ввиду дороговизны обслуживания этой техники.

«Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива. <...> Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делают ненужным сейчас предоставление их украинской стороне», — сказала она.