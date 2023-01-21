«Неприятный сюрприз от США»: как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия

На германской авиабазе Рамштайн завершилось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оно было посвящено усилению военной поддержки ВСУ. Особенно острым оказался вопрос о поставке Киеву основных боевых танков западного производства. В заседании приняли участие делегации из более чем 50 стран.

Перед началом восьмого по счету форума в формате Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Важнее всего то, что на заседании Контактной группы по Украине никаких существенных разногласий по вопросам оказания военной помощи Киеву не обнаружилось. Можно даже сказать, что встреча в Рамштайне прошла в обстановке полного единодушия.

Самый крупный пакет военной помощи Украине предоставят США. Его стоимость – $2,5 млрд. В очередной транш в основном вошли боевые бронированные машины – 59 БМП М2 Bradley и 90 БТР Stryker, 53 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой типа MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) и 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee.

К БМП М2 Bradley прилагается 590 противотанковых ракет и 295 тыс. 25-мм патронов, к БТР Stryker - 20 катков для обезвреживания мин.

Зенитные ракетные войска Воздушных сил Украины получат от США восемь зенитных ракетных комплексов ближнего действия Avenger и ракеты для ЗРК NASAMS.

Также Вооруженным силам Украины передадут ракеты для РСЗО HIMARS, высокоскоростные противолокационные ракеты (HARM), 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 95 тыс. калибра 105 мм, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм (типа M982 Excalibur), около 11,8 тыс. мин калибра 120 мм.

США также предоставят Киеву противопехотные мины Claymore, более 3 млн. патронов к стрелковому оружию, примерно 2 тысячи противотанковых ракет, 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений, приборы ночного видения и другое снаряжение.

Великобритания передает ВСУ 14 танков Challenger, около 30 самоходных артиллерийских установок AS90 калибра 155-мм, более 200 боевых бронированных машин и дополнительные средства ПВО.

В ближайшие дни Великобритания начнет обучение вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских орудий в рамках более широких британских усилий, в ходе которых за последние шесть месяцев в Великобритании прошли обучение тысячи украинских военнослужащих.

Польша планирует обучить и вооружить танками Т-72 и боевыми машинами пехоты украинскую механизированную бригаду до конца марта. В Варшаве отмечают, что вооружение будет поставлено из наличия Войска Польского. Эстония поставит десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для буксировки орудий и перевозки снарядов. Можно сказать, что эта балтийская республика отдала Украине всю артиллерию и боеприпасы, которые у нее были. Также Таллин намерен передать Киеву более сотни противотанковых ракетных комплексов Carl-Gustav и ПТУР к ним.

Нидерланды поставят ВСУ две батареи ЗРС Patriot, Латвия - вертолеты, ПЗРК Stinger и другое оборудование, Дания - 19 французских гаубиц САУ CAESAR, Швеция - БМП CV90 и САУ Archer, Канада - ЗРК NASAMS и зенитные управляемые ракеты к нему.

Наиболее дискуссионным вопросом в ходе очередного Рамштайна оставалась поставка вооруженным силам Украины основных боевых танков (ОБТ) типа американских машин M1 Abrams и германских Leopard 2. В ходе заседания контактной группы этот вопрос решен так и не был. Однако сказать, что проблема отложена в долгий ящик, было бы неправильно. Скорее всего, поставки основных боевых танков западного производства начнутся в ближайшее время.

Есть мнение, что опасения в США с возможной передачей ВСУ ОБТ M1 Abrams связаны отнюдь не со сложностью их эксплуатации (о чем ранее представители Пентагона заявляли неоднократно), а возможной дискредитацией этого образца вооружения в ходе боевых действий.

Без особого преувеличения, танк Abrams – один из символов военной мощи США и развенчивать этот образ в Пентагоне отнюдь не желают.

Ведь если поставить сравнительно небольшое количество M1 Abrams недостаточно подготовленным экипажам, да еще при этом не развернуть всю необходимую инфраструктуру для эксплуатации и успешного боевого применения машин этого типа, то результат, скорее всего, будет только отрицательный.

И передача M1 Abrams никак не скажется на ходе операций и боевых действиях. К тому же горящие американские танки произведут на общественность Соединенных Штатов далеко не самое лучшее впечатление.

То есть один из топовых образцов американского вооружения, без всякого преувеличения, гордость ОПК США, будет на полях сражений надолго дискредитирован. А этого, разумеется, при любых обстоятельствах руководство Пентагона допустить никак не может.

Поэтому для начала, перед вводом танков в сражение, должны быть развернуты необходимые эвакуационные подразделения, подвижные танко-ремонтные части, ремонтно-восстановительные базы агрегатов бронетанкового вооружения. А личный состав бронетанковых соединений, получивших американские танки, должен быть в плане обучения доведен до требуемых кондиций.

Наконец, первое боевое применение ОБТ M1 Abrams в составе ВСУ должно ознаменоваться крупным военным успехом украинской армии как минимум оперативного значения. А для этого американских танков Украине должно быть передано вполне конкретное количество (не менее 200-300 единиц, называются и цифры в 400-450 машин).

В противном случае замысел с поставками танков M1 Abrams в принципе не имеет никакого ни военного, ни политического смысла. Передавать американские ОБТ вооруженным силам Украины поротно (по 10-15 машин) на практике означает только одно – боевые машины с нулевым результатом сгорят в огне сражений, и даже никто особо не заметит, при каких обстоятельствах это произошло, поскольку не поражаемых противотанковыми средствами ОБТ не бывает в принципе.

Есть основания полагать, что именно эти обстоятельства принимаются во внимание при обсуждении передачи ВСУ и основных боевых танков типа M1 Abrams, и германских Leopard 2.

В качестве предварительного вывода можно сказать, что только новые пакеты военной помощи со стороны США и Соединенного Королевства позволят вооруженным силам Украины в ближайшее время создать ударную группировку войск (эшелон развития успеха), действующую, к примеру, на Запорожском направлении.

В случае успешного прорыва обороны российских войск подобная группировка ВСУ может менее чем за три дня выйти в окрестности Мелитополя, до которого всего 82 км. А это может привести к рассечению всей обороны ВС РФ, действующих на этом направлении.

Пока не до конца понятно, вошли ли в очередной пакет военной помощи Украине бомбы малого диаметра наземного запуска (GLSDB, Ground-Launched Small Diameter Bomb). С одной стороны, в перечне вооружений и военной техники в новом пакете есть ракеты для РСЗО HIMARS, с другой стороны – они не расписаны ни по типам, ни по количеству. Так что вполне возможно, что GLSDB в очередном пакете все-таки есть. Или, в крайнем случае, будут переданы в самое ближайшее время. Скорее всего, именно по этому поводу председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам Рамштайна сказал, что США анонсируют далеко не все вооружение и военную технику, которую передают Украине.

Поскольку радиус боевого применения GLSDB составляет около 160 км, то это означает, что понятие тыла как таковое для Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей практически исчезает. Помимо этого, GLSDB достигает северных районов Крыма, включая г. Армянск. Более того, под ударом могут оказаться приграничные районы Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей.

GLSDB относительно дешевое оружие (по сравнению с другими высокоточными средствами поражения), изготовлено их достаточно много, и в случае передачи бомб малого диаметра наземного запуска ВСУ в достаточном количестве в прифронтовых областях многое придется пересматривать.

Придется отодвигать в более глубокий тыл распределительные и выгрузочные железнодорожные станции, рассредоточивать все запасы материальных средств (в первую очередь склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами), тщательно маскировать пункты управлять и с гораздо большей частотой менять их места расположения, усиливать меры по радио- и радиотехнической маскировке.

Технически сбить GLSDB возможно, но стоимость этого боеприпаса существенно ниже цены зенитной управляемой ракеты ЗРК средней и большой дальности. А это может привести к изнурению как сил и средств российской ПВО, так и возможностей оборонно-промышленного комплекса страны. Одним словом, возможная поставка GLSDB ВСУ — весьма неприятный сюрприз со стороны Соединенных Штатов.