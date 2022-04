«Человек в воздушном бою будущего станет лишним». Что такое NGAD

Об истребителе шестого поколения известно очень мало. Northrop Grumman и Военно-воздушные силы США в обстановке полной секретности спроектировали, построили и уже подняли в воздух по крайней мере один его прототип.

С момента раскрытия информации о первом полете демонстратора NGAD в 2020 году и до настоящего времени официальные лица Пентагона хранили молчание по поводу деталей этого проекта.

По официальным данным, программа NGAD включает в себя развертывание целого семейства связанных систем для ведения боевых действий в воздушном пространстве, которые могут включать истребители, беспилотные летательные аппараты, спутники в космосе и платформы в киберпространстве. В этой связи NGAD иногда называют «системой систем».

По словам Чарльза Брауна, NGAD создается с «уникальным программным обеспечением управления полетом».

«Это будет полностью автономная система, которая не будет иметь внешних программных входов, но при этом сама сможет получать внешнюю информацию от других систем – от спутников, центров командования, беспилотников и других самолетов. Таким образом, эту систему физически нельзя будет взломать»,

– отметил генерал.

Это подход, который, по мнению Чарльза Брауна, ВВС США не использовали ни в одном из своих предыдущих истребителей. Кроме того, генерал заявил, что при проектировании истребителя шестого поколения будет использоваться «совершенно особенное покрытие корпуса», а роль пилота «принципиально изменится».

«В качестве предварительного вывода можно констатировать, что NGAD – это больше не самолет. Истребитель здесь – только часть общей системы. Будущая война в воздухе будет представлять собой совместное использование передовых сетей и взаимосвязанных семейств разного рода аппаратов. Поэтому вряд ли программа NGAD завершится появлением нового истребителя, как это многие себе представляют. Это не какой-то отделено взятый суперистребитель. По большому счету, самолет в перспективных разработках США перестает быть системообразующим элементом. Его роль будет сводится к тому, чтобы быть частью сверхбольших систем вооружения, где главная роль отводится системам обнаружения, навигации, управления, связи, средствам поражения», – пишет портал Defence News.

По мнению же аналитиков журнала Foreign Affairs, «роль человека-пилота в системе NGAD будет минимальной».

«Большую часть функций управления будет выполнять искусственный интеллект. Это не делает NGAD обычным беспилотником. Его задачи намного шире. Это своего рода центр принятия решений, но решения эти принимает уже не человек, а искусственный интеллект. Пилот лишь дает компьютеру право принимать решение и запускает программу боя. Человек в воздушном бою будущего станет лишним. В непосредственном подчинении истребителя шестого поколения будет находится множество беспилотников. Возможно, что даже больше десяти», – пишет издание.



На сегодняшний день один из немногих открытых официальных документов по тематике NGAD – Краткий справочный отчет ВВС для Конгресса США 2020 года (Summary of the Air Force Background Report for the US Congress 2020). Среди большого объема общих слов в отчете говорится, что в проекте ведутся исследования по пяти направлениям: новые двигатели, сетецентрические технологии (то есть постоянный обмен информацией), искусственный интеллект, кибероружие и оружие направленной энергии. Уточнений, что все это значит, в отчете не приводится.

Программа NGAD остается в высшей степени секретной. При этом расходы на нее в течение последних несколько лет постоянно растут. ВВС хотят получить $1,65 млрд на программу в 2023 финансовом году, что примерно на $133 млн больше, чем было запрошено в 2022 финансовом году.

Заместитель помощника министра ВВС США по бюджету генерал-майор Джеймс Печчиа объяснял увеличение финансирования высокой стоимостью новых средств связи.