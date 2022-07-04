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Эксперт: рынок электроники в России будет на 90% состоять из китайских брендов

«Ъ»: китайские бренды телефонов, планшетов и ноутбуков скоро займут 90% российского рынка

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Китайские бренды телефонов, планшетов, ноутбуков и бытовой техники начали заменять ушедшие из России крупные иностранные компании и в скором времени, как считают эксперты, рынок страны в скором времени будет на 90% состоять из китайских брендов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за шесть месяцев 2022 года китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia стали лидерами по числу продаж в России. При этом у некоторых брендов рост произошел более чем на 100% год к году.

В статье отмечается, что доля американской Apple сократилась на 14%, в сравнении с тем же периодом в прошлом году, а южнокорейской Samsung — на 15%.

Как рассказали представители российских маркетплейсов, доля китайских брендов техники за первые шесть месяцев 2022 года увеличилась вдвое год к году. При этом из-за ухода иностранный компаний ассортимент продукции из Китая продолжает расширяться.

Известные в России китайские бренды, такие как Xiaomi, Honor и Realme, вскоре займут место Apple и Samsung, а появляющиеся на рынке новые компании будут увеличивать долю своей продукции, считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

По его словам, розничные сети и крупные дистрибьюторы в России будут вынуждены заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями из-за отсутствия других производителей.

«Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость смартфона iPhone 12 Pro Max в России упала ниже 80 тысяч рублей.

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