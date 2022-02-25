Роскомнадзор начал замедлять в РФ трафик Facebook

Роскомнадзор начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее серверы «Газеты.Ru», «Ленты.ру» и »Рамблера» подверглись массированной DDoS-атаке, которая была выявлена техническими специалистами Rambler&Co.

В данный момент команды ресурсов устраняют технические неполадки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.