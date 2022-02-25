Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В МИД России заявили, что Киев отказался от переговоров с Москвой 23:22
Новичок ЦСКА впервые прокомментировал скандальный ролик в честь своего перехода 23:19
Президент Абхазии Бжания подписал указы о признании ДНР и ЛНР 23:18
Госдеп: США рассматривают санкции против Путина 23:15
В Финляндии сообщают о поступающих угрозах в адрес российских лыжников 23:05
Захарова: ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании 23:03
Президент Эстонии Карис заявил, что санкции против РФ ударят по ЕС 22:51
США собираются ввести санкции против Путина 22:49
Постпред РФ при ЕС Чижов допустил в будущем появление на Украине нового... 22:43
FIS запретила гимн и флаг России на лыжных соревнованиях 22:41

«Газета.Ru» и «Лента.ру» подверглись мощной DDoS-атаке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Серверы «Газеты.Ru», «Ленты.ру» и Рамблера подверглись массированной DDoS-атаке, которая была выявлена техническими специалистами Rambler&Co.

Проблемы с доступом к ресурсам возникли в 14.00 по мск и достигли пика к 16.00. У сайтов наблюдались трудности с доступом (ошибка 502), однако качественная работа специалистов не позволила полностью нарушить их работу.

В данный момент команды ресурсов устраняют технические неполадки.

Накануне хакерская группировка Anonymous объявила РФ «кибервойну» в связи c событиями на Украине. По данным группировки, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России якобы объявил критический уровень угрозы кибератак на различные информационные структуры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Атаки хакеров
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть