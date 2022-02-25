«Газета.Ru» и «Лента.ру» подверглись мощной DDoS-атаке

Серверы «Газеты.Ru», «Ленты.ру» и Рамблера подверглись массированной DDoS-атаке, которая была выявлена техническими специалистами Rambler&Co.

Проблемы с доступом к ресурсам возникли в 14.00 по мск и достигли пика к 16.00. У сайтов наблюдались трудности с доступом (ошибка 502), однако качественная работа специалистов не позволила полностью нарушить их работу.

В данный момент команды ресурсов устраняют технические неполадки.

Накануне хакерская группировка Anonymous объявила РФ «кибервойну» в связи c событиями на Украине. По данным группировки, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России якобы объявил критический уровень угрозы кибератак на различные информационные структуры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.