Соцсеть Facebook начала «приземляться» в России

Компании Meta (владелец соцсети Facebook) и Zoom (владелец одноименного сервиса видеоконференций) начали выполнять российский закон о «приземлении». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Zoom также ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории России. О планах Meta на «приземление», кроме заявки на личный кабинет, ничего не сообщается.

В середине февраля сообщалось, что крупные зарубежные IT-компании прислали в Роскомнадзор документы о создании представительства в России в рамках закона о «приземлении». Среди них были мессенджер Viber, соцсети TikTok, Likee, сервис видеоконференций Zoom, а также соцсеть Twitter.