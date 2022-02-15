Девушка призвала убегать от российских мужчин с PlayStation и объяснилась

Пользовательница Twitter с ником Salsa Tequila опубликовала пост, в котором призвала опасаться российских мужчин, которые играют в приставку PlayStation. Она посчитала, что постоянное внимание к играм — веская причина расстаться с партнером.

«Девочки, если парню больше 27 лет и у него есть дома PlayStation или он мечтает ее купить — бегите от него скорее подальше. Это диагноз, и это не лечится», — написала она.

Однако в комментариях подавляющее большинство пользователей не согласились с таким мнением. Они посчитали, что в данном случае скорее сама девушка показала нетерпимость к увлечениям другого человека и стереотипное мышление о геймерах.

«А если у него Xbox, куда бежать?» — написала пользовательница minozum. RumurT посчитал, что «если парню больше 27 и у него стоит PS5, к нему точно надо присмотреться с интересом, потому раз он достал ее, мозг и финансы у него точно на месте». «Не, ну логично, зачем нам с мужиком две PlayStation», — констатировала red_ya_bastard.

Позже Salsa Tequila указала на то, что в ее оригинальном посте «речь не о консолях, компьютерах или играх, а о типе мужиков и их инфантильности и приоритетах». Она добавила, что не осуждает тех, кто любит игры, но все равно уверена, что любовь к играм — «это маркер», то есть признак потенциально неподходящего партнера для отношений.

Ранее российские мужчины и женщины назвали самых привлекательных персонажей игр. При этом 13% мужчин и 12% женщин признались, что выбирают играть за героев противоположного пола.