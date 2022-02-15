Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чемпион мира по биатлону Ростовцев считает, что мужская сборная способна выиграть... 07:47
В США рассказали о «расплате» Киева за поддержку Вашингтона 07:34
В МОК заявили, что дело Валиевой по существу не рассмотрено 07:33
В Италии усомнились в том, что Россия собирается вторгаться на Украину 07:31
В Южной Корее началась президентская предвыборная кампания 07:28
Ягудин об отношении Запада к России: в такие моменты я вспоминаю слова Татьяны... 07:16
Мужчины мечтают о гаджетах на 23 февраля, но получат дезодоранты 07:16
Британский принц Гарри завершил черновик мемуаров о жизни в королевской семье 07:11
Россияне в период Олимпийских игр стали чаще есть вредные снеки 07:06
Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде 07:02

В России придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Депутат Крупник предложил бороться с телефонными мошенниками с помощью «Госуслуг»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, в котором предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел для жалоб граждан на телефонных мошенников. Об этом сообщает RT.

Политик указал в своем обращении, что в последние годы в России распространился новый тип преступлений, связанный с телефонным мошенничеством. По его словам, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками банков, работниками «служб безопасности», правоохранителями, и незаконно получают доступ к банковским счетам или провоцируют граждан совершить перевод своих сбережений на счета преступников.

«В данной связи прошу вас оценить идею внедрения в единый портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» раздела, позволяющего оперативно сообщить о факте мошеннических действий, который одновременно будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы», — сказано в тексте послания.

Как отметил Крупник, такой раздел «станет опорой» в разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям для полиции и других правоохранительных органов.

Ранее специалисты по кибербезопасности предупредили, что телефонные мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг» и предлагая «привязать» их QR-коды к странице пользователя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть