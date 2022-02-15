В России придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, в котором предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел для жалоб граждан на телефонных мошенников. Об этом сообщает RT.

Политик указал в своем обращении, что в последние годы в России распространился новый тип преступлений, связанный с телефонным мошенничеством. По его словам, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками банков, работниками «служб безопасности», правоохранителями, и незаконно получают доступ к банковским счетам или провоцируют граждан совершить перевод своих сбережений на счета преступников.

«В данной связи прошу вас оценить идею внедрения в единый портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» раздела, позволяющего оперативно сообщить о факте мошеннических действий, который одновременно будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы», — сказано в тексте послания.

Как отметил Крупник, такой раздел «станет опорой» в разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям для полиции и других правоохранительных органов.

Ранее специалисты по кибербезопасности предупредили, что телефонные мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг» и предлагая «привязать» их QR-коды к странице пользователя.