Лидера хакерской группировки Lurk Козловского приговорили к 14 годам тюрьмы

В Екатеринбурге к 14 годам колонии приговорили Константина Козловского — одного из лидеров хакерской группировки Lurk, сообщает ТАСС.

«Константина Козловского признать виновным <…> и путем частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — объявила судья Кировского районного суда.

Ранее стало известно, что экспертиза не выявила следов атак на сервисы правительства США в технике, принадлежащей хакерской группировке Lurk. Кроме того, не была установлена связь группы с какими-либо сотрудниками ФСБ.

До этого Козловский заявил, что выполнял задания курировавших силовиков, среди которых было вмешательство в избирательную кампанию США, в том числе речь шла о взломе переписки кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Группу хакеров Lurk задержали в мае 2016 года по подозрению в похищении 1 млрд 264 млн рублей из коммерческих компаний и банков. В настоящее время по делу проходят 22 человека.