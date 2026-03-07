Размер шрифта
В Азербайджане назвали число эвакуированных из Ирана россиян

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Азербайджан на фоне военной операции США и Израиля в Иране эвакуировала 282 гражданина России из Исламской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в азербайджанскую государственную погранслужбу.

Отмечается, что процесс эвакуации российских граждан из Ирана продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара».

По данным погранслужбы, с 28 февраля до 15:00 (14:00 мск) утра 7 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 282 гражданина Российской Федерации. В общей сложности вывезено около 1800 человек.

Несколькими часами ранее в Минтрансе РФ сообщили, что российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах.

Накануне стало известно, что самолет с российскими туристами, вылетевший в ОАЭ 28 февраля, был экстренно посажен в аэропорту Баку из-за конфликта на Ближнем Востоке. Оттуда туристов эвакуировали автобусами в Махачкалу, после они добрались до Москвы.

Ранее в РСТ рассказали об эвакуации россиян с Ближнего Востока.

 
