В Азербайджане назвали число эвакуированных из Ирана россиян

РИА: более 280 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Азербайджан на фоне военной операции США и Израиля в Иране эвакуировала 282 гражданина России из Исламской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в азербайджанскую государственную погранслужбу.

Отмечается, что процесс эвакуации российских граждан из Ирана продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара».

По данным погранслужбы, с 28 февраля до 15:00 (14:00 мск) утра 7 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 282 гражданина Российской Федерации. В общей сложности вывезено около 1800 человек.

Несколькими часами ранее в Минтрансе РФ сообщили, что российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах.

Накануне стало известно, что самолет с российскими туристами, вылетевший в ОАЭ 28 февраля, был экстренно посажен в аэропорту Баку из-за конфликта на Ближнем Востоке. Оттуда туристов эвакуировали автобусами в Махачкалу, после они добрались до Москвы.

Ранее в РСТ рассказали об эвакуации россиян с Ближнего Востока.