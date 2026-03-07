Размер шрифта
В Германии хотят увеличить выплаты мигрантам за возвращение на родину

Глава ведомства по беженцам призвал увеличить выплаты мигрантам за выезд из ФРГ
Глава ведомства по делам миграции и беженцев Германии Ханс-Экхард Зоммер заявил, что выплаты, которые получают просители убежища за добровольное возвращение на родину, должны быть увеличены. Его слова приводит газета Spiegel.

Зоммер отметил, что депортация — крайняя мера. По его словам, первое, что необходимо, — сделать добровольное возвращение на родину более привлекательным с финансовой стороны. Он напомнил, что в настоящее время в качестве стимула выплачивается около тысячи евро.

«На мой взгляд, этого недостаточно», — сказал Зоммер.

По данным Центра исследований интеграции и миграции DeZIM, каждый пятый житель Германии рассматривает возможность переезда в другую страну. При этом настроение по поводу эмиграции существенно различается среди различных групп населения. Среди тех, у кого ранее не было миграционного опыта, о переезде задумываются около 17%. У мигрантов этот показатель составляет 34%, а среди их детей и внуков — 37%. Наиболее высокий уровень намерений у выходцев из Турции, Ближнего Востока и Северной Африки — 39%.

Ранее в Россию по немецкой программе для беженцев вернулись более 1300 человек.

 
