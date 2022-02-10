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Эксклюзивное iOS-приложение станет доступно на Android

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Популярный видеоредактор LumaFusion появится на устройствах на базе Android, сообщает портал 9to5google.

Авторы ресурса обнаружили в пресс-релизе Samsung Galaxy Tab S8 информацию о том, что версия LumaFusion для Android станет доступна пользователям в первой половине 2022 года. Остается неизвестным, будет ли приложение опубликовано в Google Play или станет эксклюзивом фирменного магазина Samsung Galaxy.

LumaFusion является одним из лучших приложений для редактирования и монтажа видео на iOS. У него почти 20 тыс. отзывов в App Store со средним рейтингом 4,3 звезды. Приложение предлагается на iOS за $30 (около 2,2 тыс. руб.).

Благодаря высокой производительности iPad и закрытости операционной системы iOS и iPadOS, некоторые приложения профессионального уровня, остаются эксклюзивными для гаджетов Apple. Среди них полноценная версия Photoshop и ряд других популярных программ для творчества.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что бывшие владельцы iPhone назвали причины перехода на Android.

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