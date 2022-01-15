Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кадыров поручил удалить из соцсетей враждебные высказывания в адрес ингушского... 22:08
СМИ: Шевченко ведет переговоры со сборной Польши 22:01
В Минцифры рассказали, как защититься от мошенников с QR-кодами... 21:59
Хоккеист КХЛ признался в изнасиловании 12-летней девочки 21:55
В Госдуме назвали виновных в газовом кризисе в Европе 21:49
Посол России оценил результаты переговоров с США и НАТО 21:36
The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы 21:29
Житель Москвы хочет засудить Третьяковскую галерею за «пропаганду... 21:27
Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с Украиной 21:04
Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге в Театр... 20:55

В Киеве заподозрили связанных с Белоруссией хакеров в кибератаке на украинские ведомства

СНБО: атаку на украинские ведомства провели хакеры, связанные со спецслужбами Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры из группировки UNC1151. Об этом сообщает Reuters.

«Это группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», — заявил украинский чиновник, добавляя, что злоумышленники использовали вредоносное ПО, аналогичное тому, которым пользовалась группа, якобы связанная с российской разведкой.

По его мнению, произошедшая атака была «прикрытием для более деструктивных действий».

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

Соединенные Штаты предложили Украине помощь в расследовании и восстановлении после кибератак.

Аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист предполагает, что страну могут ожидать гораздо более крупные атаки, которые оставят украинцев без тепла, света и денег.

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Россия крайне высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства, добавив, что украинская сторона «уверена в этом на 99,9%».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть