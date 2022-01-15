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Арестованы третий и четвертый участники хакерской группировки REvil

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Тверской суд Москвы арестовал третьего и четвертого участников хакерской группировки REvil, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Михаила Головачука меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Уточняется, что срок ареста установлен до 13 марта. Кроме Головачука, суд отправил в СИЗО четвертого участника хакерской группировки REvil Руслана Хансвярова.

В пятницу, 14 января, Тверской суд Москвы арестовал двоих членов REvil, которые подозреваются в распространении вирусов вымогателей. Их вместе с 12 сообщниками задержали в тот же день сотрудники ФСБ. У киберпреступников были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на украденные деньги. Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Высокопоставленная представительница администрации США заявила, что один из членов хакерской группировки REvil причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Чиновница назвала действия сотрудников ФСБ «очень важными шагами», и выразила надежду, что киберпреступники предстанут перед судом и будут наказаны.

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