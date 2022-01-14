Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве может появиться проспект имени Высоцкого 23:13
В Ростове-на-Дону 24-метровая елка упала из-за штормового ветра и попала... 23:09
Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 Хабиба 22:56
Генсек ОДКБ исключил вмешательство во внутренние дела Казахстана со стороны миротворцев 22:52
Депутат Свищев: если иностранцев в России будет еще больше, мы убьем нашу сборную 22:49
Опубликовано видео, снятое незадолго до смерти россиянки в Казахстане 22:49
В центре Гамалеи рассказали, когда «омикрон» станет доминирующим... 22:26
Полковник СБУ рассказал, как Украине поскорее вступить в НАТО 22:25
Потерявшийся хаски из Челябинска сменил пять маршруток, чтобы найти хозяина 22:11
Токаев поручил смягчить наказания задержанным во время беспорядков 22:00

Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mark Lennihan/AP

Американская компания Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», — указано в сообщении.

Согласно новому закону зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязаны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор уже обнародовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Ранее сообщалось о том, что московские суды наложили оборотные штрафы на две иностранные корпорации: Meta и Google. Причина — отказ в удалении противоправных материалов. Первому IT-гиганту придется выплатить почти 2 млрд руб., второму — 7,2 млрд руб. РКН предупредил, что если компании продолжат нарушать законы РФ, то их ожидают новые штрафы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть