Российские игроки осудили польскую игру за «убийство советских солдат»

Российский игроки осудили в отзывах Steam игру War Mongrels от польских разработчиков, посвященную Второй Мировой войне. В комментариях они отмечают, что в проекте «придется убивать советских солдат, играя за фашистских дезертиров и польских подпольщиков».

Пользователь Mandarin, который провел в игре 31 час, написал, что War Mongrels «вроде бы как про войну с фашистами, но что ни диалог между персонажами, что ни статья из дополнительных материалов, так антисоветская пропаганда». Похожее мнение высказал и Brain, который на момент отзыва играл 16 часов: «Я не пытаюсь доказать, что в Советском Союзе все было хорошо, но в этой игре она преподносится не уместно. По примеру: «Немцы плохие, а русские еще хуже».

Ratibor515 обратился к российским геймерам с предложением не покупать этот проект, а отдать предпочтение другим играм похожего жанра и тематики. «Идеологические помои. Призываю ру (российское. — прим. «Газеты.Ru») сообщество отказаться от покупки у разработчиков русофобов, не поддерживать данный продукт деньгами», — написал он. В отзывах есть и пользователи, которые провели в игре меньше пары часов, также критикуют War Mongrels и пишут, что будут требовать возврата денег.

Тем не менее, есть и позитивные оценки. По мнению raisethedead, War Mongrels не следует воспринимать как попытку пересмотреть итоги Второй Мировой. «Это просто игра с мрачным и злым повествованием, где действие разворачивается в антураже одного из самых темных периодов в истории человечества», — отметил он. Автор рецензии призвал посмотреть на предыдущие работы студии, а не оценивать ее только на основе «эмоций обиженных сторонников СССР или разных националистов». Некоторые пользователи сравнили главных персонажей игры с фильмом «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

War Mongrels — изометрическая тактическая игра в реальном времени, события которой происходят на восточном фронте Второй мировой войны. По словам разработчиков, сюжетная кампания игры основана на реальных, мрачных событиях и историях того времени. Авторы проекта — студия Destructive Creations. Игра вышла 19 октября. В Steam в настоящий момент у отзывов на игру стоит статус смешанные: когда примерно одинаково преобладают положительные и отрицательные.

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