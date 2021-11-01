В Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов за неудаление запрещенного контента

Роскомнадзор сообщил, что компании Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok были оштрафованы в 2021 году за неудаление запрещенной информации на сумму более 180 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Уточняется, что с начала года за неудаление различных видов запрещенной информации, в том числе пронаркотического контента, российские суды привлекли указанные компании к административной ответственности. Facebook оштрафовали на 70 млн рублей, Twitter — на 38,4 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Google — на 32,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей, «Одноклассники» — на 4 млн рублей; «ВКонтакте» — на 3 млн рублей.

За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). За первое нарушение компаниям грозит штраф от 3 до 8 млн рублей, а за повторное — оборотный штраф в размере от 1/10 до 1/5 от годовой выручки.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что компании Google LLC грозит штраф за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). В ведомстве также отметили, что основные претензии у ведомства вызывает принадлежащий компании видеохостинг YouTube, который систематически не выполняет требования по удалению запрещенного в РФ контента.

Аналогичный протокол составлен в отношении компании Facebook.