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Роскомнадзор может оштрафовать Google на сумму 10% от годового оборота компании

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Depositphotos

Роскомнадзор составил новый административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основные претензии у ведомства вызывает YouTube, который систематически не выполняет требования по удалению контента, содержащего запрещенную в РФ информацию.

Аналогичный протокол составлен в отношении компании Facebook.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство не планирует применять замедление трафика YouTube в России. Замглавы ведомства пояснил, что в настоящее время регулятор рассматривает санкции за нарушение законодательства в виде штрафов.

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