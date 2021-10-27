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Илон Маск не предупредил руководство Tesla о переносе штаб-квартиры

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Michele Tantussi/Reuters

Глава Tesla Илон Маск не уведомил калифорнийское руководство компании о переносе штаб-квартиры в Техас, сообщает Business Insider со ссылкой на власти Калифорнии.

Маск официально заявил о переезде 7 октября, назвав основными причинами высокие цены на аренду площади, слишком долгую дорогу на работу и ограничения в расширении бизнеса.

«Илон даже не сказал об этом решении своей команде. Руководство компании просто не знало об этом до официального заявления», — поделился глава правительства Калифорнии Ди Ди Майерс.

При этом Маск переехал в Техас еще в прошлом году. Прошлым летом Tesla начала строить свою гигафабрику в Остине. Аэрокосмическая компания Маска SpaceX, его нейротехнологическая компания Neuralink и его инфраструктурная компания The Boring Company также теперь базируются в Техасе.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о планах Маска построить новый город под названием Starbase на стартовых площадках SpaceX в Техасе.

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