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Минцифры планирует создать «суперприложение» для чиновников

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Depositphotos

Минцифры планирует создать для чиновников комплекс связи, в который войдет мессенджер, облачное хранилище, почта и другие инструменты, необходимые для работы госслужащих. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Состав комплекса рассчитан на 100 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ). Разработка должна повысить информационную безопасность и независимость ведомств, которые, по оценкам экспертов, пользуются продуктами Microsoft.

В министерстве уточнили, что планируют запустить первый рабочий прототип суперприложения до конца 2022 у себя, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе. Его можно будет установить на личные устройства или пользоваться им через браузер. При этом оно будет работать и на старом оборудовании.

«В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО»,— рассказал изданию директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Аппаратная часть системы, по его словам, доработают позже.

Для всех россиян в 2022 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует выпустить суперприложение «Госуслуги», которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены или которые могут быть ему интересны.

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