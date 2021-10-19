«ВКонтакте» восстановил работу после кратковременного сбоя

Работа «ВКонтакте» восстановлена после кратковременного сбоя, сообщили «Газете.RU«в пресс-службе соцсети.

«Все сервисы и продукты «ВКонтакте работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы «ВКонтакте»— это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем» , — говорится в сообщении.

Ранее российские пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети. По данным сервиса Downdetector, на 07:40 мск 19 октября был зафиксирован 2 331 отчет о сбоях в работе соцсети. Большинство пользователей (41%) жаловались на сбои в работе приложения, 39% — на сбои в работе сайта соцсети, 20% — на проблемы с подключением сервера. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Екатеринбурга.

В начале октября произошел масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.