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Россия и США разработали проект резолюции ООН по кибербезопасности

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Larry Downing/Reuters

Россия и США разработали проект резолюции Генассамблеи ООН по кибербезопасности, в которой выступили против использования информационно-коммуникационных технологий в преступных или террористических целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

«Добровольные, необязательные нормы ответственного поведения стран могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности», — отмечается в проекте резолюции.

При этом Москва и Вашингтон не исключают возможности разработки дополнительных обязательных правил. В документе высказывается озабоченность по поводу того, что технологии могут использоваться вразрез с целями по поддержанию мира и безопасности и негативно влиять на целостность инфраструктуры государств.

«В интересах всех государств продвижение использования информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и предотвращение конфликтов, возникающих при их применении», — подчеркивают авторы резолюции.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей. По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.

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