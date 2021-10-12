Сноуден диагностировал «уродство души» у противников свободы слова

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что противники свободы слова имеют «уродство души», так как в своей жизни пользовались благами этого фундаментального права. Такой диагноз он поставил в публикации в Twitter.

«Есть что-то жалкое в человеке, который в юности наслаждался свободой слова, но сейчас, исходя из возраста, старается отказать в этом другим. Какое-то уродство души», — написал специалист, работавший в агентстве национальной безопасности (АНБ) США.

Экс-сотрудник спецслужб в 2013 году передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании. Позже Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, который впоследствии сделали бессрочным.

Все эти годы Сноуден продолжал активно писать в соцсетях, выступать на конференциях и давать интервью посредством видеосвязи. В марте он подготовил необходимые документы для получения российского гражданства.