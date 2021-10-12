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Создан iPhone с разьемом USB-C

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news.mydrivers.com

Инженер Кен Пиллонел собственноручно создал iPhone с разъемом USB-C. Как сообщает Mydrivers, он лично поменял интерфейс со стандартного Lightning на тот, который обычно используют смартфоны на ОС Android.

По словам специалиста, он модифицировал iPhone X. Обновленный гаджет можно заряжать через USB-C, а также передавать данные по кабелю. Инженер пояснил, что создал новую плату, содержащую порт.

Главной проблемой было уменьшить его и установить внутрь iPhone. На решение задачи ушло несколько месяцев. Пиллонел заверил, что вскоре подробно расскажет, как проводил модификацию.

В сентябре Еврокомиссия объявила о планах обязать все компании перейти на использование портов USB-C. Это вынудит гаджеты от Apple перейти с фирменных кабелей Lightning на USB-C по крайней мере в странах ЕС.

Apple возразила на эти планы и раскритиковала предлагаемую меру. В Евросоюзе законопроект объясняют тем, что единая зарядка поможет улучшить экологию и будет удобнее для пользователей.

Компания Apple никогда не использовала интерфейс USB-C в iPhone, хотя перешла на него в iPad и Mac.

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