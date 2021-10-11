Специалисты объяснили, чем лайки опасны для пользователей

Специалисты в первой серии спецпроекта «Ленты.ру» «Алгоритм. Кто тобой управляет?» рассказали о том, как «лайки» в интернете сделали людей зависимыми от публичного одобрения.

«Лайки — это не про то, что нам нравится. Это — чистый сигнал «Я тебя вижу! Ты такой как мы, ты один из нас, ты делаешь все правильно! Вася — молодец, будь как Вася! Для нас ведь очень важно получить одобрение. Человек — это животное социальное», — сообщила цифровой антрополог из РАНХиГС Дарья Радченко.

Клинический психолог Арек Мкртычян добавил, что культура общения в интернете, помимо этого, замедляет развитие эмоционального интеллекта.

«Все эти лайки и эмодзи не дают развиваться нашей эмоциональной сфере, а наша эмоциональная сфера она как интеллект — ее тоже надо развивать. И, поэтому, вариативность эмоциональных реакций становится очень плоской, «скукоживается». Я должен или лайкнуть, или игнорировать» , — заявил он.

В рамках проекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» на YouTube-канале «Ленты.ру», а также официальных сообществах издания в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» запланирован выход трех эпизодов документального сериала — новые серии будут публиковаться раз в две недели.