Сбой в работе Netflix отмечается в нескольких странах мира

Сбой в работе сервиса потокового видео Netflix отмечается в нескольких странах мира, сообщает сервис Downdetector.

Наибольшее число жалоб отмечается в Японии, Соединенных Штатах, Канаде и Германии. В России также отмечаются проблемы с использованием сервиса.

46% пользователей, обративших внимание на неполадки, сообщили о проблемах в работе сайта, 29% испытывают сложности с просмотром видео, а 25% отметили сбои в работе приложения.

Ранее основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что социальная сеть TikTok и компания Netflix, снимающая фильмы и сериалы, забивают головы пользователей несуществующими и нереальными проблемами, мешая решать настоящие.

По его словам, подсознание неспособно отличить вымысел от реальности, и поэтому люди, сами того не подозревая, ломают голову над проблемами, которых не существует.