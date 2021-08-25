Эксперт рассказал, опасно ли не выключать компьютер

Нередко многие не выключают компьютер полностью, а лишь переводят его в «спящий режим» — вряд ли это как-то критически повлияет на работоспособность устройства, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Однако, по его словам, лучше все-таки иногда полностью выключать компьютер — хотя бы раз в неделю для «обнуления».

«В процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора», — цитирует Кускова «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что из-за большого количества открытых программ после «сна» компьютер может зависнуть, но вряд ли это будет происходить регулярно.

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