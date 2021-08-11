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Россияне отказались от покупки учебников в пользу гаджетов

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Лишь 8% россиян собираются покупать книги и учебные пособия к началу учебного года, говорится в исследовании производителя электроники Honor, поступившем в «Газету.Ru». Компания опросила студентов и родителей школьников из разных городов России. Свыше половины респондентов посчитали, что к 1 сентября важнее приобрести новый гаджет.

«Особое внимание технике покупатели уделяют из-за вероятности дистанционной учёбы или работы, а также из-за удобства пользования», — отмечается в опросе.

К началу нового учебного года 56% опрошенных планируют приобрести себе или ребёнку различные устройства, в том числе ноутбук (34%), смартфон (26%), планшет (11%), смарт-часы (11%) и беспроводные наушники (6%). За канцелярскими товарами в магазин отправятся 15% россиян, а 13% подберут новый гардероб себе или ребёнку. Только 8% купят книги и учебные пособия.

Почти 55% россиян считают ноутбук главным помощником в получении знаний. На втором месте смартфон, а на третьем – планшет.

«При этом лишь 5% респондентов хотят учиться по старинке – используя лишь ручку и тетрадку», — говорится в исследовании.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в российских школах начали появляться роботы-учителя.

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