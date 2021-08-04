IT-специалисты назвали ненавистный им язык программирования

В опросе крупнейшего форума для программистов Stack Overflow IT-специалисты назвали самый любимый и самый ненавистный им язык программирования. В исследовании приняли участие более 83 тыс. респондентов из 181 страны мира.

Отмечается, что самым любимым языком программирования признали Rust. За него проголосовали почти 87% опрошенных. Rust получил статус «самого любимого языка программирования» в шестой раз подряд.

При этом самым ненавистным они признали язык С. 66% сообщили, что не хотели бы на нем больше работать.

В топ-10 самых любимых языков помимо Rust вошли Clojure, TypeScript, Elixir, Julia, Python, Dart, Swift, Node.js и Go.

С — не единственный язык, признанный «ненавистным». Следом за ним программисты негативно оценили C++, Delphi, Java, R, PowerShell, COBOL, PHP, Perl, Assembly.

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