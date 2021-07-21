Доступ к социальной сети Clubhouse получили все желающие

Социальная сеть Clubhouse вышла из стадии бета-тестирования и открыта для всех желающих. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

До этого зарегистрироваться в ней можно было по приглашению от одного из пользователей соцсети.

«Система приглашений была важной частью нашей истории <…> Мы смогли постепенно расширять Clubhouse и не допускать поломок по мере того, как мы масштабировались. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым», — говорится в сообщении.

10 мая социальная сеть запустила официальное приложение для операционной системы Android, но только на территории США. До этого соцсеть была доступна только для пользователей iOS.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В РФ социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями и создавать «комнаты», набрала популярность в начале 2021 года.