Эксперт рассказал, чем опасен взлом домашнего Wi-Fi

Если злоумышленники взломают вашу домашнюю сеть Wi-Fi, они без труда могут получить доступ ко всем личным и критически важным данным, а также ко всем вашим устройствам, подключенным к сети, рассказал «Газете.Ru» ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс.

«Как правило, подключенные к сети устройства защищены от базовых киберугроз из интернета благодаря наличию роутера. Но если киберпреступник получит доступ к сети, скомпрометированы будут все без исключения подключенные к ней устройства», — пояснил эксперт.

По мере того, как наши дома становятся все более «умными», сталкеры все чаще используют домашние IoT-устройства, чтобы шпионить за своими жертвами и атаковать их, сообщил Корронс. Если в вашем умном девайсе или Wi-Fi-роутере есть уязвимости (слабый пароль, устаревшее программное обеспечение) сталкер может легко получить доступ, например, к камерам и динамикам умного дома, что даст ему возможность наблюдать и даже разговаривать с вами.

«При этом далеко не всегда возможно сразу узнать о взломе — хакеры могут месяцами наблюдать за жизнью жертвы, собирать данные о ней, не раскрывая своего присутствия», — заявил представитель Avast.

Чтобы этого избежать, необходимо заботиться о безопасности роутера – менять учетные данные по умолчанию, своевременно устанавливать обновления, использовать надежные, сложные пароли. Эти же меры рекомендуется применять ко всем умным домашним устройствам, которые подключены к роутеру.