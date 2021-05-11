WhatsApp уточнил дату «отключения» пользователей, не принявших новые правила

WhatsApp уточнил, в течение какого периода начнет отключать звонки и сообщения пользователей, которые не согласны с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Собеседник издания пояснил, что пользователи, решившие не принимать новые условия соглашения, будут терять доступ к своим спискам чатов в течение двух недель после 15 мая. По его словам, отключение не будет единовременным, сроки будут варьироваться.

Ранее сообщалось, что до 15 мая пользователи мессенджера смогут игнорировать новые правила конфиденциальности, однако позже WhatsApp примет санкции к тем, кто откажется их принимать. После мессенджер ограничит функции просмотра и отправки сообщения из приложения. Кроме того, через 120 дней мессенджер может удалить учетную запись пользователя, не принявшего новые правила.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало критику у пользователей мессенджера.