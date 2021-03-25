New York Times продала статью за $558 тысяч в виде токена NFT

Газета New York Times продала статью, стоимостью $558 тысяч в виде токена NFT, сообщает РИА «Новости».

Издание продало колонку обозревателя по IT-технологиям Кевина Руза, которая называется «Купи эту колонку через блокчейн».

Агентство пишет, что за статью в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), — заплатили 350 единиц криптовалюты Ethereum. Публикацию приобрел пользователь с ником @3FMusic.

Деньги будут пожертвованы в благотворительный фонд издания, уточняет агентство.

Ранее стало известно о продаже в виде токена NFT первого в истории социальной сети Twitter поста, опубликованного ее основателем и гендиректором Джеком Дорси в 2006 году. Лот был продан во время онлайн-аукциона 22 марта за более чем $2,9 млн.

Кроме того, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что готов продать свой твит в качестве NFT-токена. Он прикрепил к сообщению песню, содержащую отсылки к этой криптотехнологии.