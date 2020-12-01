Операторов могут обязать переносить телефонные номера за два часа

Минцифры предложило обязать переносить телефонные номера от одного оператора к другому за два часа, пишет ТАСС со ссылкой на постановление министерства.

В документе предлагается установить следующие сроки: два часа — для физических лиц и три часа — для юридических лиц с того момента, как оператор, к которому переходит номер абонента, отправил соответствующий запрос первоначальному оператору.

В настоящий момент эта услуга должна оказываться за 8 дней для физических лиц, за 29 дней — для юридических лиц.

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