Суд разрешил снять ограничения при просмотре фильма «Беслан» на YouTube

Таганский суд Москвы обязал снять ограничения на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

Ранее в суд обратился с иском к компании Google столичный прокурор. Он потребовал убрать ограничения для просмотра документального фильма «Беслан». Суд решил удовлетворить этот иск и потребовал устранить ограничения доступа к документальному фильму на платформе.

Компания Google должна убрать ограничения: «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей» и «Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий».

Ранее Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введения ограничений на распространение картины «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube.

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