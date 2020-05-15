Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и «Юла» столкнулись с новой схемой мошенничества. Об этом говорится в пресс-релизе компании BI.ZONE, поступившем в «Газету.Ru».

Злоумышленники публикуют объявления о продаже товаров на Avito или «Юле» по заниженной цене. Когда покупатель откликается, ему предлагают оформить доставку. Затем пользователя направляют на фишинговый ресурс, где происходит оплата. После этого мошенники удаляют аккаунт и не выходят на связь с покупателем.

«В данной схеме чаще всего предлагают купить IPhone по невероятно низким ценам. Естественно, это цепляет людей — но на самом деле должно настораживать», — подчеркнули эксперты.

За день команда мошенников может получить до 50 тысяч рублей, а общие потери жертв аферы достигают 1 миллиона рублей ежедневно. В компании уточнили, что массовость атак достигается с помощью использования Telegram-бота.

«Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, не следует переходить по ссылкам, полученным от продавца», — заключили в BI.ZONE.

Ранее в Сети появились мошенники, которые обманывают россиян, предлагая им быстрее получить детские выплаты.