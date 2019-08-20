Хакеры атаковали сайт российского посольства в Британии

Представитель российского посольства в Британии рассказал, что сайт дипломатического представительства атаковали неизвестные хакеры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за атак сайт посольства России перестал работать.

Уточняется, что атаки начались накануне около 18.30 по мск. Работу после них удалось восстановить лишь 20 августа в 14.00 мск.

В настоящее время по данному факту началось расследование.

Ранее Роскачество составило список рекомендаций, благодаря которым можно избежать взлома хакеров владельцам компьютеров и смартфонов.