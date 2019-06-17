Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА «Новости».

Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.

Он подтвердил, что за последнее время спецслужбы других стран, в том числе США, активно пытаются пробить российские защитные системы, главным образом в транспортной и банковской сферах.

Источник добавил. что российская сторона называет такие попытки элементами кибервойны.

Ранее The New York Times писала, что США усилили кибератаки на российские электросети.